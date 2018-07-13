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    Son dakika... MİT'in tabelası değişti

    AA
    13.07.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Anayasa değişikliğine uyum kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ardından Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı giriş kapısındaki yazıda değişikliğe gidildi. MİT'in giriş kapısındaki "MİT Müsteşarlığı" yazısı, "MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi.

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    • MİTin tabelası değişti
    • MİTin tabelası değişti
    • MİTin tabelası değişti
    • MİTin tabelası değişti

    Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı KHK ile Başkanlık olan MİT'in, Yenimahalle'deki merkez binasının girişindeki "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı" yazısı, "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi.

    Farklı binalarda hizmet veren ve mevcut binasına 1970'te taşınan teşkilatın ana giriş kapısına, Kasım 2000'e kadar kuruma ilişkin herhangi bir ibare yazılmamıştı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY mensupları tarafından hedef alınarak tahrip edilen ana giriş kapısı, daha sonra onarılmıştı.

    Etiketler: tabela
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