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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı çok önemli iki projeyi açıkladı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çok önemli iki projeyi açıkladı: ''Okul profili değerlendirme…Bunun pilot çalışmaları Şubat ayında başlıyor. Ve önümüzdeki öğretim yılında okullarımızın takibiyle ilgili veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz. Benim önemsediklerimden bir diğeri de tasarım beceri atölyeleri. Bu projenin de Şubat ayında Türkiye’de 30 kadar okulumuzda pilot olarak başlanacağını ifade etmek isterim.''

Antalya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:
''Biz eğitim sisteminin yapısal dinamiklerinde yapacağımız çalışmalarla bir dönüşümü tasarlamaya gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden beri belirlenen ve zaten okullara dönüşmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı yolda elbette katkılarımız olacak. Ve ne yapabilirsek bu sürecin sancısız şekilde gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.

NET BİR YOL HARİTASINA SAHİBİZ

Dershaneler meselesi de bilinen, sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarının ne olduğunun açık şekilde bilindiği bir husus. Bu bağlamda ben bütün velilerimize açıklıkla ifade etmek isterim. Yerine ne koyacağımız konusunda ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiyiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda açıklama fırsatımız olacak, hazırlıklarımız bitti.

SÜRPRİZ YOK

Biz elimizden geldiği kadar sürpriz yapmayacağız derken; bir sürpriz yok. Bu 4-5 sene önce alınmış olan ve bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili aktörlerle açıklıkla paylaşacağız. Ben sadece bu konunun velilerimiz tarafından dikkatle ele alınmasına önem verdiğimi belirtmek isterim. Çünkü bu konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılması gibi girişimler söz konusu olabilir. Bunların engellenmesiyle ilgili biz her türlü önlemi alma imkanına sahibiz ve ısrarla da takip edeceğiz.

PİLOT ÇALIŞMALAR ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Bir iki örnek de vermek isterim. Okul profili değerlendirme… Türkiye’deki bütün okullarımızın, belli parametreler çerçevesinde tabiri caizse MR’ının çekilmesi, bunun mobil olarak incelenmesi, her okulumuzun ihtiyacının takip edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hem mali hem de idari tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz. Bu süreç içinde okullarımızın hangisinde ne tür ihtiyaç olduğunu izleme değerlendirmesi konusunda bir Türkiye ortak modeli ortaya çıktı. Bunun pilot çalışmaları Şubat ayında başlıyor. Ve önümüzdeki öğretim yılında okullarımızın takibiyle ilgili veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz.

Bu hayata geçtiğinde de biz okullarımızın, özellikle imkanı daha az olan okullarımızın iyileştirilmesi için yol haritasına sahip olacağız.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ ŞUBAT'TA 30 OKULDA BAŞLAYACAK

Benim önemsediklerimden bir diğeri de tasarım beceri atölyeleri. Bu projenin de Şubat ayında Türkiye’de 30 kadar okulumuzda pilot olarak başlanacağının, inşaatların tamamlandığını, öğretim programı içeriklerinin hazırlandığını ifade etmek isterim. Çok önemsiyorum; bizim orta okullarda bile üniversitedeki bazı meslek alanlarının izdüşümünü görmek durumundayız. Örneğin mühendislik atölyesini ilkokulda görmek zorundayız. Eğer bunu görürsek çocuklarda meslek bilincinin oluşması, küçük yaştan itibaren ellerini daha fazla kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu ve buna benzer bir çok somut projenin ortaya konulmasıyla beraber; eğitim camiasının beklediği, velilerimizin ve çocuklarımızın beklediği somut olarak hayata geçecek aşamalar nelerdir sorusunun cevabını vermeye başlamış olacağız.

Ben şunu ısrarla ifade ediyorum. 3 yıllık bir takvim ortaya koyduk. Hangi ay, hangi sene neyi yapacağımızı ifade ettik. Bu takvim belgede olmasına rağmen, 'Neden bir şey yapılmıyor?' şeklinde suallere muhatap oluyoruz. Orada takvim dururken, acilen sürekli değişiklik yapmanın iyi bir fikir olduğunu zannetmiyorum. Örneğin okul öncesi eğitimde 5 yaş zorunlu olacaksa; bunu yapmamız halinde hangi parametrelerin nasıl etkilendiğini ele almak zorundayız.''

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