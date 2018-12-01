Son dakika: MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı
GeriGündem Son dakika: MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.12.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Son dakika: MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 9'u il 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını daha belirledi.

MHP, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan'ı belediye başkan adayı gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin onayladığı ve adaylığı kesinleşen isimler şöyle; 

*Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN

*Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN

*Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ

*Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ

*Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK

*Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL

*Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK

*Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ

*Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN

*Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN

*Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK

*Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK

*Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR

*Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA

*Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN

*Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN

*Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK

*Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

*Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

*Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

*Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR

*Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK

*Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU

*Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN

*Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN

*Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR

*Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ

*Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ

*Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN

*Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU

*Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU

*Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN

*Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU

*Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT

*Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ

*Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK

*Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ

*Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU

*Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER

*Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ

*Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN

*Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN

*Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVU

*Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS

*Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI

*Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT

*Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY

*Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK

*Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN

*Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakanlık duyurdu! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

İttifaklarda son durum

Şaşkına çeviren olay! Damadına kızınca bunu yaptı sokağı su bastı

Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Hava sıcaklıkları artacak, yağışlar devam edecek