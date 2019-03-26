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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
26.03.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

Türkiye'nin perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. İstanbul'da da 17-18 dereceleri gören hava sıcaklıklarının yarından itibaren azalması bekleniyor.

Son dakika: Türkiye'nin, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, doğu bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar yaratma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. 

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü kuzeybatı kesimlerden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ayrıca yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

 

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