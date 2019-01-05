Son dakika: Meteoroloji internet sitesinden duyurdu! İstanbul ve Ankara'da bugün...

Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



İç Ege'nin kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA'DA KAR YAĞIŞI



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek. Çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.



Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



İSTANBUL’DA GECE BOYUNCA KAR ALARMI



İstanbul’da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yolllar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı.



Avrupa yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Asya yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi.



Daha çok, karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullular’a ciddi problemler çıkarmadı.



BEYLİKDÜZÜ GÜNE KAR YAĞIŞI İLE BAŞLADI



Önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini kar yağışı olarak gösterdi. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü.



BUDO BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ



BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. BUDO İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre bugün iptal edilen seferler şöyle:



10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batısının yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 10



Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:





