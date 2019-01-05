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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İsmail AKGÜL, Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ (DHA), /BURSA,(DHA) İHA, AA
05.01.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji internet sitesinden duyurdu! İstanbul ve Ankara'da bugün...

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Son dakika: Meteoroloji internet sitesinden duyurdu! İstanbul ve Ankara'da bugün...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre İstanbul'un batısının yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Trakya ve Çanakkale çevrelerinde de yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini gösterdi. Bursa-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandı
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İç Ege'nin kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KAR YAĞIŞI 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek. Çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 

İSTANBUL’DA GECE BOYUNCA KAR ALARMI

İstanbul’da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yolllar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı. 

Son dakika: Meteoroloji internet sitesinden duyurdu İstanbul ve Ankarada bugün...

Avrupa yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Asya yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi. 

Daha çok, karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullular’a ciddi problemler çıkarmadı.

BEYLİKDÜZÜ GÜNE KAR YAĞIŞI İLE BAŞLADI

Önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini kar yağışı olarak gösterdi. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü.

BUDO BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. BUDO İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre bugün iptal edilen seferler şöyle:

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 3 
İstanbul: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batısının yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışlı 4 
Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4 
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 
Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14 
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9 
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10 
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı 2 
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 10

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:
Son dakika: Meteoroloji internet sitesinden duyurdu İstanbul ve Ankarada bugün...


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