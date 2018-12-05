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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
05.12.2018 - 17:51, Son Güncelleme:

Son dakika... Mersin'de sağanak bekleniyor... Yarın okullar tatil edildi

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Son dakika... Mersin'de sağanak bekleniyor... Yarın okullar tatil edildi

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın için ara verildi. Kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini, bunun da olumsuzluklara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararla yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi. Kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Vali Ali İhsan Su da Twitter'dan "Değerli veliler kıymetli öğrenciler, kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." şeklinde açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise Mersin'in merkez Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçeleri ile Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın, gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve cuma günü sabahına kadar devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

OKULLARI TATİL EDEN VALİ SU'YA ÖĞRENCİLERDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Mersin'de sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildiğini açıklayan Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya, öğrencilerden övgü dolu sözler geldi.

Okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Vali Su'nun tweeti kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Tatile sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su'ya övgüler yağdırdı.

Öğrencilerin, 'Ya sen nasıl bir kralsın', 'Böyle hareketleri sadece krallar yapar', 'Hayatımın tek aşkısın', 'Elin değmişken cumayı da tatil et be sayın valim' şeklindeki paylaşımları görenleri gülümsetti.

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