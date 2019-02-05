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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.02.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak

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Son dakika... Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak

TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, birleştirilerek görüşülen Meclis araştırma önergeleri üzerinde söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye'de her yıl bin 500 civarında hastaya ALS teşhisi konulduğunu belirterek, ülke genelinde 10 bin hasta olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Hastalarının yaklaşık yüzde 90'ının 5-7 yıl içerisinde hayatını kaybettiğini vurgulayan Cesur, yüzde 10'luk kısmının da zor şartlarda hayatını sürdürdüğüne işaret etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, tüm partilerin aynı konuyu önemsemesinin millet adına sevindirici olduğunu, bu hastalıkların tedavi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle devletin bu hastalara sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Türkiye'de insanların barış ve huzur içerisinde yaşatılması gerektiğini belirterek, komisyonun hemen çalışmaya başlamasının önemine işaret etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, tüm siyasi parti gruplarının bu konuda bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, bütün gruplara teşekkür etti. Arık, bu hastalıkların bazılarıyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, bu hastalıkları taşıyan çiftlerin önceden belirlenerek sağlıklı hücrelerden döllenmenin sağlanmasının önemli olduğuna değindi.

Demircan, "Bu araştırma önergesinin amacı, bu hastalıklara sahip insanlarımıza çare olmak, yakınlarının yükünü bir nebze olsun paylaşmak ve bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlamak." dedi.

Komisyon kurulmasına ilişkin önerge, Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edildi.

 

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