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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Son dakika: Marmara'da karla karışık yağmur uyarısı! 7 Şubat hava durumu

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Son dakika: Marmara'da karla karışık yağmur uyarısı! 7 Şubat hava durumu

7 Şubat Perşembe gününe dair en son hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm bölgeler için uyarılarını listeledi. Bir süredir kar yağışının durağanlaştığı Doğu Anadolu Bölgesinde yeniden kar ve buzlanma uyarısında bulunan müdürlük, kuvvetli yağışın etkisini dindirmediği Antalya ve çevre iller için ise sabah saatlerini işaret etti. İşte, perşembe gününün son dakika hava durumu verileri

Son dakika ve anlık değerlendirmelerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir aşırı yağış etkisini kaybetmediği Mersin ve Antalya için uyarılarda bulundu. Marmara bölgesi için ise karla karışık yağmur uyarısı yer aldı. İşte, Meteorolojinin yayımladığı en güncel hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) İç Anadolu’nun güneyinde güneydoğu yönlerden; Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) İç Anadolu’nun güneyinde güneydoğu yönlerden; Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler hariç bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yağmur, öğle saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

IZMIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu

HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

ESKISEHIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, öğle saatlerinden itibaren Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yağmur, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

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