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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 00:15, Son Güncelleme:

Son dakika! Marmara'da deprem... İstanbul da sallandı

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Son dakika! Marmara'da deprem... İstanbul da sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın 4.0 olarak duyurduğu depremi Kandilli 4.2 olarak açıkladı.

Merkezi üssü Marmara Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara'da özellikle Bursa olmak üzere Çanakkale, İstanbul  ve Balıkesir'de de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Deprem sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşımda bulundu. 

AFAD: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Son dakika Marmarada deprem... İstanbul da sallandı

Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN VERİLERE REVİZE

Son dakika Marmarada deprem... İstanbul da sallandı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.0 olarak açıkladığı depremi revize ederek 4.2 olarak yeniden duyurdu. Kandilli merkezüsünü Marmara denizinde Bursa'nın Bayramdere açıkları olarak duyurduğu depreminin derinliğini de 11 kilometre olarak belirtti. 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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