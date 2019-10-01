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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.10.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Mamak'ta yayalara çarpan otobüs şoförü tutuklandı

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Son dakika... Mamak'ta yayalara çarpan otobüs şoförü tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirlibahçe Polis Merkezi Amirliği'nde sorgusu yapılan Baki A, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAZADAN ÖNCE TELEFONLA KONUŞMUŞ

Öte yandan Baki A, savunmasında, kazanın meydana geldiği durağa 100 metre kala kırmızı ışıkta beklediği sırada kulaklığı takıp telefonla arkadaki araca bulunduğu yerle ilgili bilgi verdiğini, telefonu kapattıktan sonra yeşil ışığın yanmasıyla tekrar hareket ettiğini söyledi.

Düşük hızla seyrettiğini öne süren Baki A, durağa yaklaşmak için sağa manevra yaptığını, bu sırada frene bastığını, aracın durmadığını ancak ikinci basışta frenin tuttuğunu savundu.

Baki A, 15 yıllık şoför olduğunu belirterek, pişmanlık duyduğunu ve vicdan azabı çektiğini ifade etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza anı güvenlik kamerasındaANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı ilk açıklamada üç kişinin hayatını kaybettiğini, üç yaralının da ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Vali Şahin, özel araçlarla da hastaneye kaldırılan yaralıların olduğunu ve bu konunun araştırıldığını belirtti. O anlar güvenlik kamerasına an be an böyle yansıdı.
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