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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)
30.09.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Ankara'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Ankara'da özel halk otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

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  • Ankarada halk otobüsü durağa girdi
  • Ankarada halk otobüsü durağa girdi
  • Ankarada halk otobüsü durağa girdi
  • Ankarada halk otobüsü durağa girdi
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Baki Ayaz yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki otobüs durağına ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün altında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi, otobüsteki yolcuların da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir bölümü ambulanslar ile bir bölümü ise çevredeki vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü Baki Ayaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ankara'da halk otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada, Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (28) yaşamını yitirirken, yaralıların tedavileri devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Kazada yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınanÿIrak uyruklu Younis Abdala da (26) doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.

Ölenlerden Muzaffer Emre Sarıyıldız’ın,ÿMamak ilçesinde oturduğu ve Kırşehir Ahievran Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 4’üncü sınıfı öğrencisi olduğu belirtildi.

VALİ İNCELEME YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin, ilk tespitlere göre halk otobüsünün durağa daldığını belirterek, "Tabii teknik bir arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecekler. Ama maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş" dedi.

KAZANIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Ankara Mavi Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, kazanın sebebinin araştırıldığını kaydederek, "Otobüs kırmızı ışıkta durduktan sonra yeniden hareket ediyor. İlk bilgimiz hızlı olmadığı yönünde. Ancak bir anda kontrolden çıkıp, durağa dalıyor ama bunun nedeni ile ilgili birçok iddia var, önüne aniden bir aracın çıktığı gibi. Yapılacak incelemenin ardından kazanın nedeni belli olacak, çok üzgünüz" diye konuştu.

'KALKIŞ YAPTIKTAN HEMEN SONRA DURAĞA DALDI'

Otobüsle birlikte kırmızı ışıkta beklediklerini belirten kamyon şoförü Aydın Sarıkaya, "O sağda duruyordu, ben de solda duruyordum. Normal bir kalkış yaptık ama adam birdenbire durağa daldı. Bu adamın durağa girmesine benim aklım ermedi, hızlı değildik. Kalkış yaptıktan sonra hemen durağa girdi. Yaralıları, yoldan geçen arabalara bindirdik gönderdik ama alttakiler kaldı. Bu yolda sürat yapacak bir durumumuz yoktu" dedi.

Kazayı gören taksi şoförü Arda Dursun ise, cadde üzerinde yolcu bıraktığını belirterek, "Durağa çok yakındım. Ben otobüsü aynadan gördüm, hızlı geliyordu, direkt durağa daldı" dedi. 

YAVAŞ: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kazayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "Mamak'ta özel halk otobüsünün sebep olduğu kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Gerekli soruşturmanın yapılarak, sorumluların gerekli cezayı alması adına sürecin takipçisi olacağımızı tüm hemşerilerimize bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASI

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde halk otobüsünün, düşük hızla seyrederken kontrolden çıkarak durağa girmesi ve çevredekilerin kaçması yer aldı. Halk otobüsünün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da halk otobüsü durağa girdi
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Ankara Valisi Şahin'den kaza sonrası ilk açıklama
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