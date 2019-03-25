Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Arguvan ilçesinde ardı ardına iki deprem meydana geldi. Depremlerin ilki saat 14:13'te 2.5 büyüklüğünde gerçekleşirken, ikincisi 14:29 sularında 4.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
MALATYA’nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 14.29’da, merkezi Arguvan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek paniğe neden olan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor. Depremin özellikle Elazığ'da hissedildiği gelen haberler arasında.
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