Son dakika kulis bilgileri! İşte CHP’nin başkan adayları…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün yapacağı açıklama öncesinde kulislerde başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. İşte kulislerde adaylığı netleştiği belirtilen o isimler…
CHP kulislerinden alınan bilgiye göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün beş büyükşehir belediye başkanını açıklıyor. CHP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Antalya'da Muhittin Böcek'i, Adana'da Zeydan Karalar'ı, Mersin'de Serdal Kuyucuoğlu'nu ve Bolu'da Tanju Özcan'ı aday göstereceği öğrenildi.
Öte yandan, Bursa'da da Mustafa Bozbey'in aday gösterileceği belirtildi.
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