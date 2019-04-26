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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Son dakika... Küçükçekmece’deki sapık tutuklandı!

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Son dakika... Küçükçekmece’deki sapık tutuklandı!

İstanbul Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’nde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde mide bulandıran bir olay yaşanmıştı. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel saldırıya uğramıştı. Kanarya Mahallesi sakinlerini sokağa döken olayın şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması ile yakalanmıştı.

TUTUKLANDI

Sabah’ın haberine göre; 19 yaşında Pakistan uyruklu oldu M.V. olduğu tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliyi 'Cinsel saldırı' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheliyi 'Cinsel saldırı' suçunda tutuklayarak cezaevine gönderdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, bugün (26 Nisan 2019 Cuma) çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır.

Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve Müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır.

Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

Küçükçekmece saldırısı, İçişleri Bakanı Soylu: Fail yakalandı
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