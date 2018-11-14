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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr
14.11.2018 - 18:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin ayrıntıları

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Son dakika... Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin ayrıntıları

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ayrıntılarını aktardı. İşbirliğinin Türkiye genelinde değil bazı büyükşehirlerde yapılması yönünde bilgi alındığını aktaran Canova, bu şehirlerin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana olarak sıraladı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, görüşmeye dair edindiği kulis bilgilerini aktardı. İşte görüşmenin ayrıntıları:

"Bu işbirliğinin Türkiye genelinde değil, bazı büyükşehirlerde yapılacağı yönünde bilgi edindik. Büyükşehirlerde iki parti ayrı ayrı seçime girerlerse kazanamayacakları, işbirliği içinde hareket ederlerse sonuç alabileceklerini ifade ediliyor. İki parti büyükşehirler için yeni anketler yapacak. Ardından heyetler bir araya gelecek, teknik çalışmalara öyle geçilecek.

İYİ Parti cephesine göre kısa sürede teknik görüşmelere geçilecek. İYİ Parti'ye göre 13-14 büyükşehirde güç birliğine gidilirse sonuç alınabilecek. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana; bunlar arasında sıralanıyor.

"Kazan-kazan esası üzerinde durulmalı" mesajları veriliyor. Her iki parti de kritik şehirlerde çalışma yapılacak. Ardından da isimler belirlenecek ve teknik detaylara girilecek.

ANKARA ADAYI...

Bizim edindiğimiz bilgilere göre en zor denklem Ankara olacak. Bir kere Akşener için kırmızı çizgi. İYİ Parti'de olmasını istiyor Akşener. Henüz görüşünde bir değişiklik olmadığı ifade ediliyor. Dünkü görüşmede Kılıçdaroğlu'na doğrudan Ankara, doğrudan Mansur Yavaş üzerinden bir mesaj vermediği belirtiliyor.

YAVAŞ'IN AÇIKLAMALARI İKİ LİDERİ İNCİTTİ

Ama şu da söyleniyor. Mansur Yavaş'ın yaptığı son açıklamalar; 24 yıllık partizanlıktan ders alınmadığı, genel başkanların uzlaşıp kendilerine gelmesi gerektiği mesajları her iki lideri de incittiği ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla artık Mansur Yavaş isminin Ankara'da ikinci, üçüncü, dördüncü planda olduğunun altı çiziliyor. Bir başka isim üzerinden de iki parti işbirliğine gidebilecek. Bunu anlıyoruz.

CHP'ye sorduğumuz zaman ise zaten CHP'de Mansur Yavaş ismine tabanda sıcak bakılmadığı bildiriliyor. CHP de Ankara'da özel bir çalışma yaptırıyor. Bir işadamı mı, bürokrat mı kimi istiyor Ankaralı bunu araştırıyor CHP. Bu araştırmada bambaşka isim ortaya çıkabilir.

Neden zor denklem? İYİ Parti adayı üzerinden seçimlere gidilmesi isteniyor.

Konuştuğumuz İYİ Partili bir kurmay "İki parti de Ankara'yı istiyor. Eğer bir ili kazanmak için yüzde 38'lik oy isteniyorsa, önemli olan yüzde 38'i bir şekilde bulmak. Yüzde 35'te yüzde 3 de kazanamıyor. Mantıklı hareket etmek gerekiyor" dedi."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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