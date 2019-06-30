Son dakika! İzmir'deki korkutan yangın kontrol altına alındı
İZMİR’in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar alevlerin tehdit ettiği iki oteldeki tatilcilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Özdere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Herhangi bir can kaybı gözükmemektedir. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.
Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde Otelle Bölgesi olarak bilinin yerde, saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden çıktığı kaynaklandığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, ekipler tarafından tahliye edildi.
YOL KAPATILDI
Yangına ilk olarak Menderes Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlık ekipler, bölgeye sevk edildi. 38 arazöz, 4 dozer ile itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.
Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu da trafiğe kapatıldı.
2 OTEL BOŞALTILDI
İzmir’in Menderes ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı etkisiyle büyürken, yangına ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar açıklama yaptı.
Alevlerin tehdit ettiği iki oteldeki tatilcilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Başkan Kayalar, şunları söyledi:
"İlçemizin tatil beldesi Özderenin Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 22.30 sularında çıkan yangına Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz. Şu anda alevlerin tehdit ettiği 2 oteldeki misafirlerimiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Hepimize geçmiş olsun."
KONTROL ALTINA ALINDI
Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Özdere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Herhangi bir can kaybı gözükmemektedir. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.
Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özdere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde çıkan yangına birçok kurumun katılımıyla müdahale edildiğini söyledi. Yangın bölgesinde rüzgarın çok etkili olduğunu kaydeden Tiryaki, şöyle konuştu:
"Yangın kontrol altına alınmış gözüküyor. Özdere turizm bölgesi, oteller bölgesi, 5, 4 yıldızlı otellerimiz var. Buradaki yerli ve yabancı turistlerimizi bölgedeki diğer otellerimize naklettik. Herhangi bir can kaybı gözükmemektedir. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz."
Tiryaki, 2 otelde kalanların tahliye edildiğini belirterek, "Yangının çıkışı hakkında gün ağardıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu.
Cumhuriyet Mahallesi sakini Tamer Bulut da bölgede bir anda alevler çıktığını, ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini ve müdahale ettiğini söyledi. Bulut, yangın nedeniyle yolların kapanmasından dolayı evlerine gidemediklerini sözlerine ekledi.
Bölgedeki otellerden birinde çalışan Kamil Tuncer ise yangın sırasında lojmanda olduğunu, tek bir kıvılcımdan çıkan yangının büyüdüğünü öğrendiklerini, daha sonra oteldeki misafirlerin başka otellere nakledildiğini belirtti.
Öte yandan yangın nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanan bölgede, yangının kontrol altına alınmasının ardından iki otel dışında tekrar elektrik verilmeye başlandı
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