İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın
İzmir’deki Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı. Ekipler, 3 helikopter ve 12 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.
Alınan bilgiye göre Çandarlı Mahallesini'nin kuzey kesiminde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.
Yetkililer, bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.
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