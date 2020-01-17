MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yüzde 70'e yaklaştı...
GeriGündem Son dakika... İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yüzde 70'e yaklaştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Son dakika... İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yüzde 70'e yaklaştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul’da okulların kapanması ile birlikte yarıyıl tatili trafiği de başladı. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne alıp tatile girmesiyle birlikte trafik yoğunluğu başladı. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Bugün, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne almasıyla birlikte tatillerini il dışında geçirmek isteyen aileler erken saatlerde yola çıktı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Köprülerin yanı sıra TEM Otoyolu'nda hem Ankara hem de Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Öte yandan Avrupa Yakası'nda ise hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti, hem de Avcılar istikametinde çok ciddi yoğunluk oluştu. Saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu 70'e yaklaştı.

İstanbul Havalimanında yarıyıl tatili hareketliliği
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle