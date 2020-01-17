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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:11,Son Güncelleme:/

İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği

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İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği

Seyahate çıkan yolcular, iç ve dış hat terminalinde yoğunluk oluşturdu

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına gitmek isteyen yolcular havalimanına gelmeye başladı.

Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler ile umre ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden vatandaşlar nedeniyle öğle saatlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcular görevliler tarafından işlem yapılan kontuvarlara yönlendirdi. 

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