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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Son dakika! İstanbul'da son durum... 4 ilçede sayım işlemi sona erdi

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 19 ilçede yeniden sayım işlemi başlamıştı. Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım işlemi tamamlandı. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, İstanbul'da 19 ilçede devam eden oy sayımıyla ilgili son bilgileri aktardı.

"Oy sayımı devam ediyor Ümraniye'de. Burası en çok geçersiz oyun tespit edildiği ve en çok sandığın incelendiği ilçe 1424 sandık inceleniyor. 13 bin 500 de geçersiz oy tespit edilmişti. Şu ana kadar 1181 sandığın incelendiğini söyleyelim. Şu an oy sayımı işlemi devam ediyor. 

Bazı ilçelerde ise oy sayım işlemi tamamlandı. Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta oy sayım işlemi bitti. Bizim bulunduğumuz noktada oy sayımı devam ediyor.

Her bir kurulda 7 görevli var. İkisi memur, 4 parti temsilcisi, 1 ilçe kurul başkanı ve aynı zamdan gözlemciler de burada. Bu bölgeye de yetkililer dışında kimse alınmıyor.

Bir yandan da hem AK Parti hem CHP kanadından açıklamalar geliyor. AK Parti, oy farklarının eridiğine dair açıklama yapıldı. CHP'de ise sonucu değiştirecek bir tablonun olmadığı yönünde açıklamalar yapılıyor."

AK PARTİLİ ÇAMLI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'da Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulu'ndan ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.

 

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