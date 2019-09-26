Son dakika: İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı!
İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar metrobüs durağının karşısında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Alınan bilgiye göre, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.
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