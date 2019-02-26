Son dakika: İş adamı cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
Cerrahpaşa’da, iş adamı Vedat Yöngel'i öldürdükten sonra Gürcistan üzerinden Ermenistan'a kaçan Stella M. ve oğlu Varlam M.'ye cinayetten sonra yardım ettikleri öne sürülen Ermenistan vatandaşı 2 kişi gözaltına alındı. Aileyle akraba olan 2 kişinin, cinayet silahını denize attıkları ve aileyi havalimanına götürdükleri belirlendi.
Kağıthane Nurtepe Mahallesi Hüsnühal sokak No:17/3'te yalnız yaşayan işadamı Vedat Yöngel, 16 Şubat 2019 günü evden üzerindeki 10 bin dolarla çıkmıştı. Oğulları Serdar ve Sedat Yöngel kendisine ulaşamayınca polis tarafından aranmaya başlanmış, oğlu Sedat Yöngel, eve temizliğe gelen Ermenistan vatandaşı Stella M'den(46)şüphelendiğini söylemişti.
Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Vedat Yöngel'i bulmak için çalışma yürütürken, Stella M., oğlu Varlam M.,(28) Varlam'ın eşi eşi Mane M. ve kızları ile 18 Şubat 2019 saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanından Gürcistan Tiflis'e, buradan da Ermenistan'a kaçtıklarını belirledi. Polis çalışmalarını sürdürürken, 19 Şubat 2019 saat 17.21'de Varlam M'nin kullandığı telefondan Sedat Yöngel'in telefonuna bir WhatsApp mesajı geldi. Mesajda, "Sedat git bizim evde baban orda" diyerek, yaşadıkları Cerrahpaşa Mahallesi Kuyu Çıkmazı Sokak numara 1 adresini verdi.
Polis ve Sedat Yöngel eve gitti. Kapı kırılarak içeri girildi. Banyoda Vedat Yöngel'in cesedi bulundu. Olay yerinde 9 mm kovan ve mermi çekirdeği bulunurken, gözünden ve elinden vurulduğu saptandı. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Soruşturmayı devralan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Stella M., oğlu Varlam M., oğlunun eşi Mane M'nin kızları ile birlikte Atatürk Havalimanı'ndan çıkış işlemleri yaptıkları sırada görüntülerine ulaştı.
Polis, cinayetle ilgili yürüttüğü çalışmada, cinayeti işleyen kişilerin olaydan sonra yardım aldığını belirledi. Aileyle akraba olan Ermenistan vatandaşı N.A. ve A.A.'nın cinayet silahını Ahırkapı'da denize attıkları ve aileyi havalimanına götürdükleri tespit edildi. Silah yapılan aramalara rağmen bulunamazken, N.A ve A.A gözaltına alındı.
Emniyette sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
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