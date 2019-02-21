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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Kayıp iş adamının ailesine şok mesaj: Baban bizim evde git al...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kayıp iş adamının ailesine şok mesaj: Baban bizim evde git al...

İstanbul’da, ticaretle uğraşan 58 yaşındaki emekli Vedat Yöngel, üzerindeki 10 bin dolarla ortadan kayboldu. Ailesi ve polis ararken, oğluna, evde temizlikçilik yapan Stella M’nin oğlu Varlam M’den WhatsApp mesajı geldi. “Baban bizim evde git al” diyerek adresi de yazdı. Polis eve girdiğinde Yöngel’i gözünden vurulmuş cesedini buldu. Stella ve oğlu Varlam M’nin olaydan sonra yurt dışına kaçtıkları, mesajı da yurt dışından gönderdikleri ortaya çıktı. Anne ve oğlu için İnterpol’den uluslar arası arama kararı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Vedat Yöngel, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Hüsnühal sokakta yaşıyordu. Geçen Cumartesi evden üzerinden 10 bin dolarla çıktı. Eve dönmeyince ailesi telefonla ulaşmaya çalıştı ancak iki telefonu da kapalıydı. Oğlu Serdar Yöngel, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, babalarına ulaşamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi. Diğer oğlu Sedat Yöngel ise eve sürekli temizliğe gelen Ermenistan vatandaşı Stella M.’den(46) şüphelendiklerini söyledi.

Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Vedat Yöngel’i bulmak için çalışma yürütürken, Stella ve oğlu Varlam M’nin (28). Vedat Yöngel’in kaybolmasından iki gün sonra 18 Şubat 2019 günü Atatürk Havalimanından Kars’a buradan da Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gittikleri belirledi. Polis çalışmalarını sürdürürken, bir gün sonra Varlam M’nin kullandığı telefondan Sedat Yöngel’in telefonuna bir WhatsApp mesajı geldi. Mesajda, “Baban bizim evde git al” diyerek, yaşadıkları Cerrahpaşa Mahallesi Kuyu Çıkmazı Sokak’taki evin adresini verdi.

Polis hemen eve giderek içeri girdi. Banyoda Vedat Yöngel’in gözünden ve elinden vurulmuş cesedi ile karşılaştı. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, Stella ve oğlu Varlam M. için İnterpol’den uluslar arası arama kararı çıkarılması için çalışma başlattı.

Kayıp iş adamının ailesine şok mesaj: Baban bizim evde git al...

 

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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