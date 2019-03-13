Son dakika: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
BUDO SEFER İPTALLERİ
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Yine aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
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