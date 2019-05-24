Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Mavi' listedeki terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse'nin yakalandığını duyurdu.
Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle 'Mavi' kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisi tarafından yakalandı.
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.
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