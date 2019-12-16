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Gündem
DHA - AA
16.12.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir Fransa uyruklu iade edildi

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir Fransa uyruklu iade edildi

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi'' denildi.

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