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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.12.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu: O illerde çok kuvvetli yağış uyarısı!

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Son dakika hava durumu: O illerde çok kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son dakika hava durumu bilgilerine göre Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış beklenirken, yurdun batı kesimlerinde normal yağışın etkili olması bekleniyor. İşte, MGM'nin son değerlendirmelerine göre yurtta hava durumu bilgileri

Yurtta hava durumu bilgileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yayımlandı. Bölgelerde yaşanacak hava muhalefetleri, buzlanma ve don uyarıları hakkında değerlendirmeleri yayımlayan MGM, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte, MGM'nin yayımladığı son dakika hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Uşak Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Karabük ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu,Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu, Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra yağmurlu

IZMIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra yağmurlu

MANISA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Sivas dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

CANKIRI °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

ESKISEHIR °C, 9°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

KAYSERİ °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KARABÜK °C, 11°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu, akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Çorum çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve puslu hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

GİRESUN °C, 16°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ'ın doğusu ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere bölgenin doğu kesimlerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; diğer yerlerde yağmur şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus ile birlikte kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 5°C
Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin'in batısı ve Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KİLİS °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

 

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