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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Ankara’da S-400 testi! Saat verildi…

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Son dakika haberleri: Ankara’da S-400 testi! Saat verildi…

Ankara’da S-400 testi yapılacak. S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasında radar bağlantısı saat 14.00’te test edilecek.

Ankara Valiliği, bugün ve yarın başkent semalarında, F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre, savaş uçakları S-400'lerin radar testleri kapsamında havalanacak.

Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurdu. Milliyet'in savunma sanayii kaynaklarından edindiği bilgiye göre, savaş uçakları S-400'lerin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında havalanacak. Uçaklar, Ankara Kahramankazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları üzeri ve çevresinde uçuş yapacak ve radar sistemi test edilecek. Test faaliyetlerinde, sisteme uçakların tanıtılmasının yapılacağı değerlendiriliyor. Test faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de artarak devam etmesi bekleniyor. Sistemin kurulum, test faaliyetleri tamamlanmasıyla, Nisan 2020'de faal hale gelmesi planlanıyor.

İKİ SİSTEM DÖRT BATARYA

Teslimat planına göre, Türkiye'ye iki filo (sistem) şeklinde S-400'ler teslim ediliyor. İki filo dört bataryaya tekabül ediyor. İlk filoya ait iki bataryanın intikali tamamlandı.

Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı 12 Temmuz'da başlamıştı. Birinci grup malzeme sevkiyatı 30 sorti ile 25 Temmuz'da tamamlanmıştı. 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemeleri taşınması da 15 Eylül'de tamamlanmıştı.

S-400'lere ait ikinci sistem teslimatının 2020 sonuna doğru başlaması ve sistemin 2021'de operasyonel olması bekleniyor.

Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16lar test uçuşu yapacak
Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
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