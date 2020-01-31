Son dakika haberler.. Sağlık Bakanı Koca: '11 bin yolcu tarandı, şüpheli 68 kişiden numune alındı'

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca başkanlığında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde

gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Salgın hastalıklar koordinasyon merkezinden anlık olarak dünyadaki tüm gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yine tamamı Çin'de olmak üzere 213 kişi hayatını kaybederken, 187 vaka da tedavi edilerek taburcu oldu. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu, bizim risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan, 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün herhangi bir uyarıyı bildirmeden ve dünyanın birçok ülkesi bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce, Türkiye olarak önlemleri adım adım hayata geçirdiklerine işaret eden Koca, 31 Aralık tarihinde Çin'in Vuhan kentinde ilk vaka görüldükten yaklaşık 10 gün sonra, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün gerekli tedbirleri devreye almaya başladığını bildirdi.

Bakanlıkta ivedilikle Bilim Kurulu oluşturduklarını, bugün Bilim Kurulunun dördüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Koca, açıklamanın ardından toplantıya devam edeceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüse karşı havalimanlarında alınan tedbirlere ilişkin bilgi veren Koca, şöyle konuştu:

"Havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Havayolu şirketleri, tur operatörleri ve turizm şirketlerine yönelik bilgilendirmelerimizi yaptık. Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuları, uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Ayrıca karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz, koruyucu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani yeterli koruyucu ekip ve malzeme bulundurduğumuzu, bütün illerimizde hassasiyetle takip ettiğimizin altını çiziyorum."

"SOSYAL MEDYADA YER ALAN MAKSATLI PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu ile tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırladıklarını belirterek, "Tüm sağlık tesislerimiz ve çalışanlarımız olası bir vaka durumunda yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirildi. Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı da kendileriyle ayrıca paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu tehdit varolduğu sürece, Sağlık Bakanlığı olarak en ufak bir riski göz ardı etmemek adına güvenlik öncelikli bir anlayışla hareket ettiklerini ve edeceklerini vurgulayan Koca, "Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan ve Çin'e seyahat etmiş ya da Çin'den ülkemize gelmiş vakalar olur ise klinik tablo tam oturmasa bile tedbir amaçlı gözetim altına alıp, tetkikleri yapıyoruz. Bu konuda özellikle sosyal medyada yer alan yer yer maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini bir kez daha rica ediyorum." diye konuştu.

Koca, Bakanlık olarak her türlü bilgiyi paylaştıklarını ve bundan sonra da mümkün mertebe günlük paylaşımlar yapacaklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Eğer olur ise de bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımızın hazır, yeterli olduğunu, kapasitemizin de son derece bu anlamda yeterli olduğunu ayrıca ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) virüsün diğer ülkelere yayılımını engellemek amacıyla ve salgına müdahale kapasitesi yetersiz ülkeler olması nedeniyle "Küresel Acil Durum" ilan edildiğini hatırlatan Koca, şunları söyledi:

"Ancak DSÖ, seyahat kısıtlamasına da gerek olmadığı ve bu durumun uluslararası ticareti etkilememesi gerektiğini de ayrıca ifade etti. Bununla birlikte Türk Hava Yolları, özellikle sorumlu bir adım atarak 9 Şubat'a kadar Çin uçuşlarını durdurdu. DSÖ bu açıklamasında ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 'vatandaşlarını tahliye eden ülkeler' ile ilgili olarak, 'Bu durum ülkelerin lojistik, enfeksiyon kontrol ve teknik kapasite olarak kendilerine olan güveni göstermektedir.' ifadesini özellikle belirtmiş oldu."

Bakan Koca, Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmadıklarını ve bırakmamaya kararlı olduklarına dikkati çekerek, savaş bölgelerinden ve toplumsal olayların yaşandığı ülkelerden bugüne kadar binlerce vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini anımsattı.

"İZİNLER ALINDI AMA HAZIRLIK SÜREÇLERİ DEVAM DİYOR"

Koca, "Hastalığın merkezi olan Çin'in Vuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Biz hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile koordinasyon halinde harekete geçtiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanmasının ardından ve muhtemelen önümüzdeki bir kaç saat içinde izinler alındı ama hazırlık süreçleri devam ettiği için biraz uzadı. Yoksa dünden bu yana bütün hazırlıklarımız tamamdı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400m tipi kargo uçağını,ambulans uçağa dönüştürerek, vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut ancak oradan getireceğimiz vatandaşlarımız arasında hasta olmadığını özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımız maske gibi gerekli korunma tedbirlerini alarak, bu dönemde taşınma sürecini daha hassasiyetle sağlamış olacağız. Gece hareket etmesini planladığımız ama şu saatlerde muhtemelen hareket etmesini düşündüğümüz uçakta, 2 enfeksiyon hastalıkları hocamız da hemşire ve diğer sağlık ekibiyle birlikte hazır halde bulunacak. Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzeme ve diğer tıbbi cihaz ve malzemeler uçağa yüklendi."

Koca, TİKA tarafından ve Sağlık Bakanlığı olarak Çin'e gönderilen tıbbi malzeme yardımının da aynı uçakla ulaştırılacağını belirterek, bu yardımlar arasında 1000 biyolojik tehlike tulumu, 100 bine yakın maske, medikal koruyucu gözlük gibi malzemelerin yer aldığını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşları "Koca Yusuf" adlı ambulansa dönüştürülen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.

"UÇAK İNDİĞİNDE EKİPLERİMİZ DE DAHİL OLMAK ÜZERE 14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK"

Türk vatandaşlarının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerden gelen taleple onların da vatandaşlarını tahliye edeceklerine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Toplamda 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Tekraren ifade edeyim, vatandaşlarımızın hiçbirinde ve diğer vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok. Buna rağmen en uç ihtimalleri de düşünerek, yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz. Sağlık ekibimiz oraya vardığında her yolcu için gerekli tetkikleri yapacak, yol boyunca tahliye prosedürlerimiz sıkı şekilde uygulanacak. Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak. Dolayısıyla en ufak bir ihtimali bile elimine edilerek, bu süreçte kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak şekilde tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları şu an kullanılmayan ve Şehir hastanesiyle birlikte taşınan, kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte tekrar kullanılır, hazır hale getirdik. Bu hastane daha sonra da hasta takibi için kullanılmayacak bir hastanemiz dolayısıyla herhangi bir hastamızla da temas olabilecek bir binada da olmayacağını özellikle ifade ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde de bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan vaka olmadığının da altını çizelim."

Sadece birkaç ülkenin hastanelerde belli bölgeler ayırdığını aktaran Koca, kendilerinin ise hastane ortamında, daha sonra kullanılmayacak, hastalarla temas olmayacak bir ortamı özellikle tercih ettiklerini, bu konuda bütün hazırlıkları yaptıklarını ve 14 gün boyunca buranın karantina altına alınacağını vurguladı.

Burada bütün tedbirlerin bilim kurulunun önerileri doğrultusunda devreye konulacağını, bu konuda herhangi bir endişeye kapılınmamasını isteyen Koca, Bakanlık olarak konuya son derece ciddiyetle yaklaştıklarının altını çizdi.

İTALYA'DA KARANTİNAYA ALINAN CRUİSE GEMİSİ

Sağlık Bakanı Koca, dün İtalya'da bir cruise gemisinin karantinaya alındığını anımsatarak, "Yapılan tetkiklerde yolcularda herhangi bir vakaya rastlanmadığı bilgisi de yeni ilan edildi. Çin limanlarından Türkiye'ye gelen herhangi bir yolcu gemisi zaten bulunmuyor. Çin'den gelen yük gemileri olabiliyor. Bunun için de tüm gemilerin tabi olduğu sıkı tetkiklerden geçirerek, gerekli önlemleri aldığımızı bilmenizi istiyorum. Ayrıca limanlarımızda 33 Sahil Sağlık Denetleme Merkezi görev yapmakta." diye konuştu.

Koronavirüs tehdidi sürdüğü müddetçe düzenli olarak bilgilendirme ve bilim kurulunun aldığı veya alacağı tedbirlerin şeffaf bir şekilde açıklanacağını ifade eden Koca, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü tehlikeye karşı teyakkuzda olacaklarını söyledi.

- Adana'daki iki vakanın sonuçları negatif çıktı

"Adana'da gözetim altında bulunan 2 vakamız vardı bu iki vakanın sonuçları çıktı, negatif olduğunu söyleyebilirim." bilgisini veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bu vaka sayısı da 70 oldu. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu ve bu dönemde herhangi pozitif çıkan, koronavirüs tanısı alan vakamız olmadı. 'Peki niye bu kadar vaka içerisinde hiç çıkmadı' sorulabilir. Çünkü biz özellikle ilk günden itibaren yani 20 gün önceden denetimleri sıkı olarak uyguladık. Yani Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle teması olan kişiyi, en ufak bir hastalık belirtisi olduğunda hiç düşünmeden gözetim altına alıp, numuneleri devamında aldık. O nedenle geniş, daha hassasiyet ve ciddiyetle yaklaştığımız için numune aldığımız hasta sayısı fazla, sonuçlar o nedenle oldukça, oldukça değil hepsinin negatif olduğunu özellikle belirtmek istiyorum."

SORU CEVAP

Bir gazetecinin, Çin'den getirilecek olan Türk vatandaşlarının şehir hastanesi yerine kapatılan bir hastaneye mi alınacaklarını sorması üzerine Koca, ilgili hastanenin belli olduğunu söyledi.

Koca, günler öncesinden bütün hazırlıkların yapıldığını vurgulayarak, "Özellikle hastanenin gündem olmaması ve oraya da bir yoğunlaşmanın olmasını istemediğimizden söylemedik. Ama yarın hastanenin hangisi olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla yarın söylemiş oluruz ama boşaltılan, kullanılmayan, hastane alt yapısı olarak hiçbir eksiği olmayan bir hastanemiz olduğunu, bu anlamda yeterli olduğunu ve tüm tedbirlerin Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alındığını ifade etmek istiyorum." yanıtını verdi.

"TERMAL KAMERA VE BENZERİ TEDBİRLERİ DSÖ ŞİMDİ ÖNERİYOR, BİZ 20 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTIK"

Termal tarama yönteminde virüsün kuluçka döneminin başında olması halinde de hastalığın tespit edilip edilmediğinin ve başka bir yöntemin olup olmadığının sorulması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Başka bir yöntemi dünyada da yok. Bu tedbirleri Bilim Kurulumuz ile sık sık bir araya gelerek, bu konuyu gündeme alıyoruz. Bilim Kurulu alınması gereken tedbirleri bize söylüyor. Biz de bunu uyguluyoruz. Bunda sorun yok. Dünyada da bu anlamda uygulanan yaklaşımları zaten anlık takip ediyoruz. Bu anlamda, dünyada uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir yaklaşım tarzı olmadığı gibi biz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye için bu tedbirlerin alınmasını önermediği bir dönemde, yani 20 gün önce bu tedbirleri yine Bilim Kurulumuzun hassasiyetle yaklaşmasıyla Bakanlık olarak da hassasiyetle yaklaşmamızla uygulamaya başladık. Birçok ülkenin termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye, karantina odalarında takip dahil olmak üzere ve numuneleri erken dönemde alıp, hemen sonuçlarını ortaya çıkarmak anlamında uygulanmadığı bir dönemde, biz bu tedbirleri almaya başladık. Dolayısıyla dünyada termal kamera ve benzeri bu tedbirleri DSÖ şimdi öneriyor, biz 20 gün önce başlamıştık."

"ZANNEDİYORUM 8-10 SAATTE SONUÇ ÇIKACAK"

Bakan Koca, özellikle Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle temas halinde ateş olması gerekmeksizin en ufak halsizlik, karın ağrısı, ishal dahil bir yakınma da kişilerin gözetim altına alındığını vurgulayarak, "O nedenle 70 vaka olduğunu söylüyorum. Gözetim altına alarak bu takibi yaptık. Bunu nasıl uyguladık? Yine Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu tedbirleri bir rehber haline getirdik, dünyada birçok ülkede uygulanmadığı halde. Erken dönemde, bu rehberle hastalığın tanısı, tedavisi ve devamındaki yaklaşımı belirtmek, bu çerçeveyi net ifade etmek üzere herkese bir kılavuz olması anlamında bütün sağlık kuruluşlarımıza bildirdik. Dolayısıyla bu anlamda eksik değil fazla yapılan yaklaşım olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Dün gece saatlerinde 6 yaşındaki Çinli bir çocuğun, ailesi tarafından Bakırköy Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği, ilk tedavinin ardından evine gönderildiği, ardından şikayetlerin devam etmesi üzerine başka bir hastaneye götürüldüğü iddiası var. Bu hastanede de Koronavirüs tanısı konduğu iddiaları bulunuyor. Bu bilgi doğru mudur?" şeklindeki sorusu üzerine Koca, vakanın gelişine ilişkin bilginin doğru olduğunu aktardı.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Birtakım belirtilerle gelen bir hasta. Numuneleri alınıp laboratuvara gönderildi. Şu an daha bu anlamda sonucun çıkmadığını, önümüzdeki zannediyorum 8-10 saatte sonucun çıkabileceğini, fakat doktor arkadaşların klinik olarak, ilk bulgu olarak mevsimsel grip olarak düşündüğünü belirtmek istiyorum. Sonucu bekliyoruz. Sonuç çıkmadığı için bu dönemde gözetim altında tutulduğunu ama hastanın kliniğinin ciddi olmadığını, solunum sıkıntısının bulunmadığını, yüksek ateşli tablonun sürmediğini, klinik tablonun giderek daha da ağırlaşmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu dönemde özellikle klinik olarak takibin de önemli olduğunu, hastalığın zatürre ve solunum yetmezliği ile giderek hızla ilerleme gösterebildiğini, bu klinik takibin de özellikle yakın takiple önemle, hassasiyetle takip edildiğinden emin olalım. Şu anda bu tablonun ağır ve daha da kötüleyen bir tablo olmadığını, mevsimsel grip tablosu olarak, klinik olarak görüldüğünü de ifade etmek istiyorum. Sonuç çıktığında da biz zaten şeffaf bir şekilde açıklamaları yapmış olacağız."

Bu süreçte söz konusu vakanın izole altında olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, hastanın gözetim altında tutulacağını bildirdi.

Basın toplantısının ardından Bilim Kurulu'nun toplantısı devam edecek.