Son dakika haberler: Dehşete düşüren dayak görüntülerinin ardından yeni gelişme

8 Şubat Mahallesi'nde çekilen ancak zamanı bilinmeyen olayda, 35-30 yaşlarındaki bir kadın kaldırımda oturduğu sırada eşi olduğu tahmin edilen bir erkeğin saldırısına uğruyor. Yoldan geçenlerin tepkisiz kaldığı, bir vatandaşın ise cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayda ikilinin yanına küçük bir kız çocuğu geliyor.

Öfkeli erkek, küçük kızın yanında kadını tekme- tokat dövüp "Gaziantep'ten bakalım nasıl çıkacaksın?" diye bağırıyor.

Saldırgan erkek, daha sonra küçük kızı elinden tutarak götürmek istiyor. Dayak yiyen kadın ise kaldırımdan yürümeye başlıyor. Bu sırada küçük kız, adamın elini bırakıp ağlayarak annesi olduğu düşünülen kadının peşinden koşuyor. Bir süre çocuğun arkasından 'Elif gel' diye bağırarak koşan ancak başarılı olamayan adam geri dönüyor. Kadın ve kız çocuğu birlikte yürüyerek uzaklaşıyor.

GÖZALTINA ALINDI

15 gün önce yaşandığı belirlenen olayın görüntülerinde kadını döverken görülen şahıs Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.



Zanlı ifadesinde dövdüğü kişinin eşi olduğunu ve evi terk ettiğini söyledi. Şahsın darp ettiği eşinin İstanbul'da olduğu ve kadının da İstanbul'da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın 15 Kasım 2019'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

KADIN, İSTANBUL'DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da şiddet mağduru kadının, İstanbul'da müracaatının alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın 15.11.2019 tarihinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 8 Şubat Anadolu Lisesi önündeki sokakta meydana geldiği, şiddet mağduru B.Ç.’nin (Gaziantep 1995 doğumlu), eşi E.Ç. (Gaziantep 1987 doğumlu) tarafından şiddete maruz kaldığı, mağdur, B.Ç.'nin olay akabinde İstanbul ilinde bulunan ailesinin yanına gittiği ve herhangi bir şekilde kolluk ya da adli mercilere müracaatta bulunmadığı anlaşılmıştır. Şiddet mağduru B.Ç. ile irtibata geçilmiş, İstanbul ilinde polis merkezinde, müracaatı alınmıştır. Şüpheli, E.Ç. yakalanmış olup, meydana gelen olay ile ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır."