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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA
28.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Dehşete düşüren dayak görüntülerinin ardından yeni gelişme

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Gaziantep'te bir kadın, eşi olduğu tahmin edilen erkek tarafından sokak ortasında kız çocuğunun gözleri önünde tekme- tokat dövüldü. Sokak ortasındaki şiddet olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedlip sosyal medyada paylaşıldı. 15 gün önce yaşandığı belirlenen olayın görüntülerinde kadını döverken görülen şahıs Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

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  • Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü
  • Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü
  • Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü
  • Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

8 Şubat Mahallesi'nde çekilen ancak zamanı bilinmeyen olayda, 35-30 yaşlarındaki bir kadın kaldırımda oturduğu sırada eşi olduğu tahmin edilen bir erkeğin saldırısına uğruyor. Yoldan geçenlerin tepkisiz kaldığı, bir vatandaşın ise cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayda ikilinin yanına küçük bir kız çocuğu geliyor.

Öfkeli erkek, küçük kızın yanında kadını tekme- tokat dövüp "Gaziantep'ten bakalım nasıl çıkacaksın?" diye bağırıyor.

Saldırgan erkek, daha sonra küçük kızı elinden tutarak götürmek istiyor. Dayak yiyen kadın ise kaldırımdan yürümeye başlıyor. Bu sırada küçük kız, adamın elini bırakıp ağlayarak annesi olduğu düşünülen kadının peşinden koşuyor. Bir süre çocuğun arkasından 'Elif gel' diye bağırarak koşan ancak başarılı olamayan adam geri dönüyor. Kadın ve kız çocuğu birlikte yürüyerek uzaklaşıyor.

GÖZALTINA ALINDI

15 gün önce yaşandığı belirlenen olayın görüntülerinde kadını döverken görülen şahıs Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Zanlı ifadesinde dövdüğü kişinin eşi olduğunu ve evi terk ettiğini söyledi. Şahsın darp ettiği eşinin İstanbul'da olduğu ve kadının da İstanbul'da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın 15 Kasım 2019'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:
"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

KADIN, İSTANBUL'DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da şiddet mağduru kadının, İstanbul'da müracaatının alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Olayın 15.11.2019 tarihinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 8 Şubat Anadolu Lisesi önündeki sokakta meydana geldiği, şiddet mağduru B.Ç.’nin (Gaziantep 1995 doğumlu), eşi E.Ç. (Gaziantep 1987 doğumlu) tarafından şiddete maruz kaldığı, mağdur, B.Ç.'nin olay akabinde İstanbul ilinde bulunan ailesinin yanına gittiği ve herhangi bir şekilde kolluk ya da adli mercilere müracaatta bulunmadığı anlaşılmıştır. Şiddet mağduru B.Ç. ile irtibata geçilmiş, İstanbul ilinde polis merkezinde, müracaatı alınmıştır. Şüpheli, E.Ç. yakalanmış olup, meydana gelen olay ile ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır."

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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