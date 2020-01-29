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Haber Giriş: 29.01.2020 - 16:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Akdeniz'de 4.5'lik deprem

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Son dakika haberler... Akdeniz'de 4.5'lik deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 35,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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