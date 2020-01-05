Son dakika haberi... Yargıtay kararı: Mesajı atan da hattın sahibi de sorumlu

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi, Facebook’tan hakaretle ilgili bir tazminat davasında, mesajı atanın yanı sıra bilgisayarın internete bağlandığı Wi-Fi hattının sahibini de sorumlu tuttu. Bu kararın ardından bilişim hukukçu ve uzmanları Wi-Fi şifrelerinin paylaşılmaması uyarısında bulundu. Dava konusu olayda Facebook sayfasına küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderildiğini söyleyen bir vatandaş, suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarından hareketle, hattın sahibinin de sorumlu olduğunu savundu.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davacının tazminat talebi yerel mahkemeden dönünce konu Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne gitti. Yargıtay temyiz talebini kabul etti. Kararda, “Mesajlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her iki davalının da yazılan mesajlardan sorumlu olduğu kabul edilmeli ve uygun bir miktar manevi tazminata hüküm edilmelidir” denildi.

FETÖ’den ihraç edilen hâkim ve savcıların yargılaması sırasında da bu konu gündeme gelmişti. ByLock kullandığı öne sürülen hâkim ve savcılardan bazılarının ADSL şifrelerinin kırıldığı, bazılarının ise şifrelerini başkalarıyla paylaştığı ortaya çıkmıştı. Yargıtay kararlarıyla Wi-Fi şifreleri kırılanların ByLock’tan sorumluluğu olmadığı belirlenmiş ve HSK, Wi-Fi mağduru bazı hâkim-savcılar hakkındaki ihraç kararlarını kaldırmıştı.