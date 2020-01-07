Son dakika haberi... PKK ile DEAŞ anlaştı... Terör ittifakı!

TÜRK güvenlik birimleri, Şırnak-Silopi’de geçen yıl 29 Aralık’ta teslim olan dört PKK/YPG’li teröristin ifadelerinde bu anlaşmayla ilgili ayrıntılı bilgi verdiğini aktardı. Buna göre PKK/YPG, Haseke bölgesindeki El Hol Kampı’nda tutulan DEAŞ’lıları hem para karşılığı, hem de Türkiye’ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktı. Örgüt, El Hol kampında bulunan ağırlıklı Suriye-Cezire bölgesinden olan DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişiyi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktı.

Örgüte vermek için para bulamayan erkek DEAŞ’lı teröristlerle ise farklı bir mutabakata gidildi. Buna göre DEAŞ teröristleri üç ay süreyle PKK/YPG’nin Suriye’de hâkim olduğu yerlerdeki kamplarda eğitim alacak. Bu eğitim tamamladıktan sonra teröristler üç yıl süreyle ana bileşenini PKK/YPG’nin oluşturduğu SDG içinde faaliyet gösterecek. DEAŞ’lı teröristlere en fazla Barış Pınarı harekât alanında sivil yaşama yönelik eylem yapma ve TSK unsurlarına saldırı eğitimi verildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar vermesi nedeniyle eleman temin etmekte zorluk yaşadığı, bu nedenle DEAŞ’lı teröristlerle anlaşma yapmak zorunda kaldığının değerlendirildiği bilgisini verdi.