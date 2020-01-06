AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 16:25,
Son dakika haberi... İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
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