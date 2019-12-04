Son dakika haberi: Ceren Özdemir cinayeti... Polisi de bıçaklayan şüpheli yakalandı! Linç etmeye kalkıştılar...

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

POLİSİ DE YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.





VALİLİK: ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâlle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır.

Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir" denildi.

Açıklamada, "Ö.A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.



ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR



Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.



Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.



Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADA



Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.



CEREN’İN ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI



Anne Güfer Özdemir ise cenazenin taşındığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak, “Keşke kapının önünde bekleseydim, benim çocuğumu gafil avladılar. Benim çocuğumun hiçbir şeyden haberi yokmuş.

Çok zayıftı benim çocuğum bıçak darbelerine dayanamadı. Gelin mi oldun kuzum, ben san gelinlik mi giydirdim kuzum” diye ağıt yakması ise yürekleri dağladı.



Mahalledeki cemevinde helallik alınan Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene, Özdemir’in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile vatandaşlar katıldı.

CEREN'İN BABASINDAN AÇIKLAMA



Baba Yılmaz Özdemir, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir (20) için Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreni öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Olay anına ilişkin bilgi veren baba Özdemir, "Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklama olayı da evin girişinde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan anahtar atıyor, kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyor, baktı gelmiyor, inmek zorunda kalıyor aşağıya. Arkasındaki cinayet zanlısını görüyor, kep var kafasında, yani surat belli değil ve kaçıyor." diye konuştu.

Özdemir, büyük kızının pencereden siyah giyinmiş birini gördüğünü de ifade etti.

Emniyet Müdürlüğüyle diyalog içinde olduklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Acımızı dindirecek herhalde. Onun için yoğun bir şekilde çalışıyorlar, dün geceden beri çalışıyorlar. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana. Bu da büyük ihtimalle sonuçlanır gibi geliyor."

Özdemir, şüphelendiği hiçbir şey olmadığını belirterek "Çocuğumun gizli bir şeyi olsa zaten anlatırdı bana." ifadesini kullandı.

Kızıyla dün sabah görüştüklerini dile getiren Özdemir, "Sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle." değerlendirmesini yaptı.



“ANNESİNİ ARAYIP ÇORBA İSTEMİŞ”



Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 3’üncü sınıf öğrencisi Özdemir’in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi.



Akrabası Güler Şanlı, “Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor.



Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş.



Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş” dedi.



KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ



Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ÖZEL EKİP KURULDU



Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini mercek altına aldı.



‘REDDEDİLEN’ KURYE GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI



Polis ekipleri kameraları didik didik taramıştı. Kapalı iş yerlerine sabah ulaşıldı.

Polis, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D., gece yarısı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayetle irtibatı bulunamayan kurye, serbest bırakıldı.



ABLA, KARDEŞİNİN KATİLİNİ GÖRMÜŞ



Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum" dedi.



ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in cenazesi ilk olarak Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Özdemir'in cenazesi üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesi'ne götürüldü.

Üniversitenin Morfoloji binasında düzenlenen törende Baba Yılmaz, Anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'n güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Bu sırada Anne Güfer Özdemir'in "Kızımın katillerini bulun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

REKTÖR: BU AFFEDİLİR BİR DURUM DEĞİL



Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan törende yaptığı konuşmada, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bir evladımızın hiçbir suçu günahı olmadan, göz göre göre canına kast etmek affedilebilir bir durum değildir. Allah rahmet eylesin. Devletimiz, milletimiz olarak birbirimize kenetlemeliyiz, birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimize el ele gönül gölüne destek vermeliyiz" dedi.



Helallik alınan ve dualar edilen törenin sonunda, Ceren Özdemir’in tabutu sevenleri tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Güler de tabuta omuz verdi. Ceren, Ulubey ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİ

Ceren Özdemir’in, bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüyü, restoran işletmecilerinin sosyal medya hesaplarından, "Güzel Ceren bize zarif dansı ile renk ve güzellik kattı, teşekkür ediyoruz" notuyla paylaştığı görüldü. Görüntüde Ceren'in gösterisini davetliler ilgiyle izliyor.