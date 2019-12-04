Son dakika... Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada
Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kurs çıkışı eve giderken siyah montlu ve siyah pantolon giyen şahıs da onu takip ediyor.
Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.
Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
EVE KADAR TAKİP ETMİŞ
Ceren Özdemir cinayetini araştıran polis, ilginç bir bilgiye ulaştı.
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanında bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir’i öldürdüğü iddia edilen şahsın, Ceren'in çıkışından eve kadar takip ettiğini belirledi.
Görüntülerde Ceren Özdemir, kurs çıkışı hızlı adımlarla eve giderken siyah montlu ve siyah pantolon giyen şahsın onu takip ettiği belirlendi.
KATİL ZANLISI CEREN'İN HEMEN ARKASINDA YÜRÜMÜŞ
Görüntülerde, şüphelinin kapüşonlu montla başını kapattığı ve Ceren’in hemen arkasında yürüdüğü görülüyor.
Şüphelinin olaydan sonra üzerindeki montu değiştirdiği, kapüşonsuz, siyah renkli başka bir mont giydikten sonra kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Bu arada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şüphelinin tutulduğu emniyet ek binasına geldi.
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