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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA - İHA
04.12.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Son dakika... Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

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Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kurs çıkışı eve giderken siyah montlu ve siyah pantolon giyen şahıs da onu takip ediyor.

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

EVE KADAR TAKİP ETMİŞ

Ceren Özdemir cinayetini araştıran polis, ilginç bir bilgiye ulaştı. 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanında bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir’i öldürdüğü iddia edilen şahsın, Ceren'in çıkışından eve kadar takip ettiğini belirledi.

Görüntülerde Ceren Özdemir, kurs çıkışı hızlı adımlarla eve giderken siyah montlu ve siyah pantolon giyen şahsın onu takip ettiği belirlendi. 

KATİL ZANLISI CEREN'İN HEMEN ARKASINDA YÜRÜMÜŞ

Görüntülerde, şüphelinin kapüşonlu montla başını kapattığı ve Ceren’in hemen arkasında yürüdüğü görülüyor.

Şüphelinin olaydan sonra üzerindeki montu değiştirdiği, kapüşonsuz, siyah renkli başka bir mont giydikten sonra kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Bu arada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şüphelinin tutulduğu emniyet ek binasına geldi.

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