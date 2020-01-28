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Haber Giriş: 28.01.2020 - 18:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi! Akdeniz'de şiddetli deprem! 5.4 ile salladı

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Son dakika haberi! Akdeniz'de şiddetli deprem! 5.4 ile salladı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 18.38'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla Valisi Esengül Civelek ve Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi Akdenizde şiddetli deprem 5.4 ile salladı

Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLUMSUZLUK YOK

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.

 

 

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