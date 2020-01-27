Son dakika haber: AFAD Başkanı paylaştı... Can kaybı sayısı 41 oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken bugün saat 15.00 sıralarında Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekipler, hemen ardından enkaz altındaki Türkan Kaplan'a ulaşmak için seferber oldu. Arama-kurtarma ekipleri, depremden 66 saat sonra Kaplan'ın cansız bedenine ulaştı. Enkazdan çıkarılan Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.

Türkan Kaplan ile birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, enkazdaki son vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Gülloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Elimizdeki bilgilere göre, enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1008 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ



AFAD tarafından 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 46 kişilik personelin görev aldığını belirtildi. Açıklamada, 1008 artçı deprem de meydana geldiği kaydedilerek, "Çalışmalarda toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 41 oldu. Hastanelere başvuran 1607 vatandaştan 1523'ü taburcu edilirken 84 vatandaşımızın tedavisi ise devam ediyor. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 1008 artçı deprem meydana geldi" denildi.



