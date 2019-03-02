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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Son dakika: Gizli bölmede yakalanan DHKP/C'liler tutuklandı

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Son dakika: Gizli bölmede yakalanan DHKP/C'liler tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda, binanın üst katındaki gizli bölmelerde yakalanan, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DHKP-C mensuplarına yönelik soruşturmada, 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda, binanın üst katındaki gizli bölmelerde yakalanan, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter, "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek, örgütün Türkiye Genel Komitesinde yer alan Caferi Sadık Eroğlu ve “örgüte üye olmak” suçundan hakkında yakalama kararı olan Barkın Timtik, hakkında arama kaydı bulunan Barış Yüksel ile kültür merkezinin içerisinde gözaltına alınan 2 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Barkın Timtik'in, hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yakalama kararı bulunduğu için bu mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Mahkeme heyetinin, Timtik hakkındaki yakalama kararını yüzüne okuyarak, atılı suçtan tutuklanmasına karar verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, gizli bölmede yakalanan şüpheliler Ümit İlter, Caferi Sadık Eroğlu, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak ve Barış Yüksel'i tutuklanmaları, kültür merkezi içerisinde gözaltına alınan diğer iki şüpheliyi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerden İlter'in DHKP-C terör örgütünün merkez komitesinde yer aldığı ve görevinin de Türkiye sorumluluğu olduğu belirtilerek, örgütte “Güven” kod ismini kullandığı, yurt dışı ile Türkiye arasındaki şifreli yazışmaları yönettiği, silahlı propaganda birliklerine geçerek kişilerin eğitim faaliyetlerine katıldığına yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve örgütte yönetici düzeyinde olduğu kaydedildi.

Şüphelilerden Caferi Sadık Eroğlu'nun da DHKP-C Türkiye Genel Komitesi içerisinde yer aldığı, örgütte “Ali” kod ismini kullandığı, yurt dışı merkez komite ile Türkiye'deki şifreli yazışmaları yönettiği, ayrıca örgütün güdümündeki Halkın Hukuk Bürosunda da sorumlu olduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelilerden İbrahim Gökçek'in ise DHKP-C Türkiye Genel Komitesi içerisinde yer aldığı, örgütteki görevinin müteahhitler, belediyeler, gibi yerlerden tehdit ve sindirme yoluyla parasal kaynak sağlamak olduğu ve örgüt içerisinde “Engin” kod ismini kullandığı belirtildi.

Sevk yazısında şüphelilerden Emel Yeşilırmak'ın da İdil Kültür Merkezi içerisinde faaliyette bulunduğu, “Fintöz” kod ismini kullandığı ve örgüt güdümündeki dergide faaliyette bulunduğu belirtilerek, Barış Yüksel'in de terör örgütü içerisinde Halkın Mühendisleri ve Mimarları bölümünde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve hakkında "örgüte üye olmak" suçundan diğer şüpheliler gibi pek çok soruşturmanın bulunduğu kaydedildi.

Savcılığın talebini değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik, 2 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

DHKP-C’li teröristler sığınakta ele geçirildi
DHKP-C’li teröristler sığınakta ele geçirildi
DHKP-C operasyonunun görüntüleri
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