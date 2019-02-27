8 DHKP-C’li terörist sığınakta ele geçirildi
İstanbul’da düzenlenen operasyonla DHKP-C terör örgütü üyesi sekiz kişi Okmeydanı’nda bir binaya özel olarak yapılan sığınakta ele geçirildi. Operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu DHKP-C terör örgütünün Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil, ikisi gri listeden aranan 7 teröristin İstanbul’da yakalandığını açıkladı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C’nin yönetici kadrosundaki önemli isimlerin Şişli’deki İdil Kültür Merkezi’nde gizlendikleri yönünde bilgi aldı. Dün sabah saatlerinde terörle mücadele ve özel harekât timleri binaya girdi.
Binanın çatı katındaki özel bölme açıldı. Girilen gizli bölmede, İçişleri Bakanlığı tarafından aranan teröristler listesinin yeşil kategorisinde yer alan DHKP-C’nin Genel Sekreteri Ümit İlter, Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, gri kategoride bulunan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek’in de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, da dün operasyona ilişkin açıklama yaptı. Soylu, “Uzun zamanlardan beri bu DHKP-C terör örgütünün kırsal yapılanmasını Türkiye’de tamamen çökerttik. Yani kırsal yapılanmalarında bir tek kişi kalmış değil. Bu sabah (dün) saat 03.00’e karşı DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere 1 yeşil listeden, 2 gri listeden, terörle arananlar listesinden toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdiler. 1 kişi de aranmayan listesinden toplam 8 kişi” dedi.
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