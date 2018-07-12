Son dakika: FETÖ hakimine önce tahliye kararı sonra...

Balyoz Davası’nın eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken’e, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi savcının talebi üzerine adli kontrolle ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmesine karar verdi.



İzmir 17. Ağır Ceza mahkemesi ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine akşam saatlerinde itirazın kabulüne ve Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



BİLGİ: BALYOZ DAVASI

TSK’yı hedef alan Balyoz operasyonuyla gündeme gelen Diken, Silivri’de gerçekleşen davada İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev almıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da düzenlediği operasyonda eski hakim Ömer Diken’i gözaltına almıştı. Diken hakkında "Silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.











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