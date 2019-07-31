Son dakika: Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 12.57'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Tekman ve Erzurum Merkez çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 12.57'de merkez üssü Tekman ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Vatandaşlarca da hissedilen deprem yerin 5,20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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