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    Son dakika: Eren Erdem tutuklandı

    Hürriyet Haber
    29.06.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, tutuklandı.

    Eski CHP Milletvekili Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olduğu' ve 'kaçma şüphesi' bulunduğu iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Erdem hakkında tutuklama kararı verildi.

    ERDEM HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

    Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik  yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı. 

     

     

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