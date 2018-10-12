Son dakika... Erdoğan komandolara seslendi: Çok yakında Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

Erdoğan burada yaptığı konuşma özetle şöyle:



"Bu gençlerimizi vatana millete değerli bir evlat olarak yetiştiren ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Isparta’daki bu eğitim merkezi sınırlarımızı içinde ve dışında nice kahramanlıklara imza atmış komandolarımızı yetiştirmiş müstesna bir kurumdur.Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur. Dünyanın en eski düzenli ordusuna sahip bir ülke olarak her gencimizi potansiyel bir komando olarak görüyorum. Çanakkale’den doğu güneydoğu Anadolu bölgesindeki işgal hareketlerimize kadar bunun pek çok örneğini gördük.En son 15 Temmuz’ bunu gördük. Hep birlikte millet olarak adeta bir kıyama kalktık. 15 Temmuz’da içindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz zaferden zafere koşuyor.

FIRAT'IN DOĞUSU MESAJI

Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak bu kutlu bayrağın dalgalandığı her yeri korkudan ve acıdan uzak bir yurt haline getirene kadar devam edeceğiz.

Milletimizin tamamının nezdinden askerlik, polislik, jandarmalık görevinin ayrı bir yeri vardır. Bu mesleklere talip olmak öyle her babayiğidin harcı değildir.



TSK’yı hızla profesyonel yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Her türk evladının kışlalarımızın havasını teneffüs etmesi önemli. Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmayanlar çok büyük kayıp içinde olduklarını bilmeli. Yığılmaları önlemek için bedelli gibi uygulamalara ihtiyaç vardır. Önemli olan milletimizin kalbindeki o sevgiyi ayık tutmaktır. Bu ordunun tamamının adı Mehmetçiktir. Mehmetçik demek vatan, bayrak, ezan demektir. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenle yürüyebilmek için arkanızda ciddi bir askeri gücün olması gerekmektedir.

'BİZE YAPTIRIM UYGULAMAYA KALKANLARA ASIL KAYBEDENİN KENDİLERİ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'

Birilerinin artık ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK’nın nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlıklarını üzerilerinden atamadı. Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor. Günlük haftalık, aylık hatta yıllık sayılabilecek olumsuzlukların bu güzel manzarayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomide spekülatif ataklara maruz kalsak da dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olduğumuz gerçeği değişmiyor. Ülkemize verdikleri sözleri çok komik sebeplere tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Bize kapatılan her kapıya karşı 10 kapıyı açarak yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."