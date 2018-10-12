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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Son dakika... Erdoğan komandolara seslendi: Çok yakında Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Isparta’daki General İhsan Alper Kışlası’nda düzenlenen 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni’ne katıldı. Erdoğan, "Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz" dedi.

Erdoğan burada yaptığı konuşma özetle şöyle:

"Bu gençlerimizi vatana millete değerli bir evlat olarak yetiştiren ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Isparta’daki bu eğitim merkezi sınırlarımızı içinde ve dışında nice kahramanlıklara imza atmış komandolarımızı yetiştirmiş müstesna bir kurumdur.Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur.  Dünyanın en eski düzenli ordusuna sahip bir ülke olarak her gencimizi potansiyel bir komando olarak görüyorum. Çanakkale’den doğu güneydoğu Anadolu bölgesindeki işgal hareketlerimize kadar bunun pek çok örneğini gördük.En son 15 Temmuz’ bunu gördük. Hep birlikte millet olarak adeta bir kıyama kalktık. 15 Temmuz’da içindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz zaferden zafere koşuyor.

FIRAT'IN DOĞUSU MESAJI

Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak bu kutlu bayrağın dalgalandığı her yeri korkudan ve acıdan uzak bir yurt haline getirene kadar devam edeceğiz. 
Milletimizin tamamının nezdinden askerlik, polislik, jandarmalık görevinin ayrı bir yeri vardır. Bu mesleklere talip olmak öyle her babayiğidin harcı değildir.

TSK’yı hızla profesyonel yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Her türk evladının kışlalarımızın havasını teneffüs etmesi önemli.  Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmayanlar çok büyük kayıp içinde olduklarını bilmeli.  Yığılmaları önlemek için bedelli gibi uygulamalara ihtiyaç vardır. Önemli olan milletimizin kalbindeki o sevgiyi ayık tutmaktır. Bu ordunun tamamının adı Mehmetçiktir. Mehmetçik demek vatan, bayrak, ezan demektir.  Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenle yürüyebilmek için arkanızda ciddi bir askeri gücün olması gerekmektedir.

'BİZE YAPTIRIM UYGULAMAYA KALKANLARA ASIL KAYBEDENİN KENDİLERİ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'

Birilerinin artık ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK’nın nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlıklarını üzerilerinden atamadı.  Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor. Günlük haftalık, aylık hatta yıllık sayılabilecek olumsuzlukların bu güzel manzarayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomide spekülatif ataklara maruz kalsak da dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olduğumuz gerçeği değişmiyor. Ülkemize verdikleri sözleri çok komik sebeplere tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Bize kapatılan her kapıya karşı 10 kapıyı açarak yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

 

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