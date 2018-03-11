Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK PArti Sakarya İl kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan şunları söyledi:

Sakarya hamdolsun yola çıktığımız günden bugüne bizi hiç yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki yine bundan sonra beraber yürüyeceğiz. Allah’ın izniyle 2019’daki iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor.

İşte Afrin’deyiz. O teröristlere biz ne dedik, dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız sizi deliklerinizde, inlerinizde boğarız dedik. Gabar’da, Cudi’de, Bestler Deresi’nde boğduk mu? İşte şimdi de Afrin.

Öğlen saatlerinde rakamları aldım, 3300 terörist etkisiz hale getirildi. İşte şimdi 4-5 km kaldı, Afrin’e giriyoruz. Nasıl Fırat Kalkanı’nda oraları gerçek sahiplerine teslim ettiysek… 140 bin kişi topraklarına döndü. Biz işgalci değiliz. Sadece teröristleri kovalıyoruz. Şimdi de Afrin’deyiz.

DEVAMI GELİYOR...



.