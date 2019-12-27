Son dakika haberi… Elazığ’da deprem! Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da da hissedildi...

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ELAZIĞ'ın Sivrici ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.

8 ARTÇI DEPREM OLDU

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 11.11 itibariyle 8 artçı sarsıntı yaşandı.

Ana depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7, saat 10.19'da 3.5, saat 10.23'te 3.5, saat 10.32'de 1.5, saat 10.39'da 1.8 ve saat 10.43'te 2.0 büyüklüğünde 8 deprem daha oldu. Depremler, yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, boş bir binada yıkım meydana geldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice'de saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir. Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir."

ELAZIĞ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım depremin ardından yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bütün ekipleri sevk ettik. AFAD, Kızılay, Jandarma sahadalar. Hiçbir olumsuzluk yok çok şükür. Daha önce 5,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bazı hasarlar olmuştu. Muhtarlarla arkadaşlarımız irtibat halinde, ben de bölgeye geçiyorum.

Bu tür depremlerden sonra her zaman artçılar olur. Vatandaşımız sakin olsun. Bütün ekiplerimizi yönlendirdik, köylere geçiyorlar. Merkezde bir sıkıntımız yok. Bütün tedbirleri aldık, gelişmeleri takip ediyoruz.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Elazığ Valiliği, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASI DÖKÜLDÜ

Deprem sırasında Elazığ'ın Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasında dökülmeler oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridiyle kapatıp, insanları uzaklaştırdı. Ekiplerin apartman çevresindeki incelemesi sürüyor.

‘4'ÜN ÜZERİNDE BİR DEPREM OLDUĞU ZAMAN 1 SAAT DIŞARIDA KALIN’



Elazığ’daki depremin ardından uzmanlardan ilk açıklamalar da geldi.



Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy:

Birkaç yıl önce bu bölgede yine depremler olmuştu. Yakınında Doğu Anadolu fayı var. Burada yine büyük depremler oluşturabilecek yerler var Elazığ çevresinde. Zaten Hazar Gölü'nün oradan da geçiyor. Bu depremler normal. Çünkü kırılmamış pek çok bölge var. Dolayısıyla bunlar çok olağan, beklenmedik depremler değil.

Depremlerin sonrası gelmez diyemeyiz. Gelecek büyük depremleri önceden söyleyemiyoruz. Herhangi bir evin yıkılacağını düşünmüyoruz ama herkes hissetmiştir. Herkes sokaklardadır şu an.

Ben hep şunu tavsiye ederim. 4'ün üzerinde bir deprem olduğu zaman 1 saat dışarıda kalmalarını tavsiye ederim. Daha büyüğü gelecekse sokakta olmaları tavsiyesinde bulunurum. Ancak büyük deprem gelir demek mümkün değil.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış:

Burası biliyorsunuz bu faylar yüz yıllardır depremler üretiyor. Biz hep yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi, bu depremler olacak. Daha büyük deprem olacak demek için oraya özgü çalışmalar yapılması lazım. Sivrice bölgesi daha önce deprem yaratmış bölgeler. Ve genellikle Türkiye'de olan öncü deprem etkisi gösterip de büyük deprem bir iki tane örnek var.

Biz depremleri çabucak unutuyoruz. Aslında yapmamız gereken, depremlerin ne zaman, ne kadar büyük olacağı değil. Bizim depreme hazırlık için bazı önlemleri, evimizde, iş yerimizde, okullarda almamız gerekiyor. Bizim bunları konuşmamız lazım. Çünkü bu önlemler insanlarımızın canını kurtaracak.

Türkiye'deki vatandaşlarımızın buna dönük bir eğitim seferberliğine girmemiz lazım. Basit basit küçük adımlarla depremlere hazırlanmak mümkündür. Eve, iş yerine yapılacak sabitlemelerle can güvenliği sağlanabilir.