Son dakika! Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! 10 kişi öldü...
Edirne’nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç duvara çarptı.
Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Edirne Valiliği, Meriç ilçesinde meydana gelen 10 ölümlü kazayla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç İlçemiz Büyük Doğanca Mahallesinde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkâna çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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