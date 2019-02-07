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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
07.02.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Son dakika: Diyarbakır’da PKK’nın çukura gömdüğü otomobil bulundu

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Önceki gün Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde başlatılan operasyonda teröristlere ait iki sığınak imha edildi. Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği operasyonda, 2012 yılında çalınan ve terör örgütü mensuplarının kullandığı bir araç, çukura gömülü halde bulundu.

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  • Diyarbakırda PKK operasyonu
  • Diyarbakırda PKK operasyonu
  • Diyarbakırda PKK operasyonu
  • Diyarbakırda PKK operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde önceki gün başlatılan operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı iki sığınak imha edildi. Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği operasyonda, 2012 yılında İstanbul’da çalınan ve terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı bir araç, çukura gömülü halde bulundu.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ve Hani ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 5 Şubat 2019 Salı günü saat 20.00 itibariyle jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-113 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Engin Şahin-02 müşterek operasyonunun, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 2 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak, jelikan bidon içerisinde ve temas araması esnasında 5 adet askeri sırt çantası, 1 adet soğuk iklim parkası, 1 adet soğuk iklim pantolonu, 4 adet gaz maskesi, 5 adet gaz maskesi filtresi, 1 adet balistik yelek, 3 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşam ve örgütsel doküman, 100 kilogram un, 40 kilogram sıvı yağ, 9 kilogram salça, 3 adet şemsiye, 2 adet kamuflajlı branda, 1 adet hasır, 1 adet çay termosu, 1 adet su termosu, 3 adet diş macunu, 10 adet kalem, 4 adet diş fırçası, 24 adet lastik yaması ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

ÇALINTI ARAÇ, ÇUKURA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Lice ilçesi Şenlik köyü ile Kurtşeyh Komu arasındaki yol üzerinde yapılan incelemelerde çukura gömülü bir araç bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yol kenarına yaklaşık 40 metre mesafede, üzerine su birikintisi bulunan çukur alanda iş makinası ile yapılan kazı neticesinde, toprak altında gömülü vaziyette bulunan ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen 20012 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde çalıntı kaydı bulunan 1 adet beyaz renk otomobil bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince olay yeri inceleme timince araç üzerinde yapılan inceleme ve araştırmayı müteakip, yediemin otoparkına teslim edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri neticesinde, geçici olarak teşkil edilen 4 adet yol kontrol ve arama noktasında görevli personel tarafından, 125 şahıs ve 15 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır. Adli arama faaliyetleri neticesinde, operasyon bölgesi içerisindeki 15 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan aranıyor kaydı bulunan Suriye uyruklu O.C. isimli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

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