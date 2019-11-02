Son dakika... Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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