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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Adil Öksüz iddiasına yanıt

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" darbeci Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin'de örgüte ait bir evde saklandığı öne sürüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Anadolu Ajansı'nın duyurduğu bu flaş iddiayla ilgili olarak ''Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar. Şu ana kadar Alman yetkilileri tarafından Adil Öksüz bulunmuş değil. Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. Almanya Öksüz'ü vermezse ABD'nin durumuna düşer'' dedi.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    ''Bu ihbar Anadolu Ajansı'na yapılan bir ihbar. Dolayısıyla Almanya'daki yetkililerin ilgilendiği, doğrudan ya da evine gittiği bir olay değil. Ama diğer taraftan biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ mensuplarının peşindeyiz. Nereye giderlerse gitsinler onların peşini bırakmayacağız dedik.

    Bize gelen duyumlar ve bazı bilgilerden sonra tabi Almanya ile bu konuda resmi temasta bulundu. Ve Almanya Adil Öksüz ve diğerleriyle ilgili arama kararını çıkarttıklarını söyledi.

    Şu ana kadar Alman yetkilileri tarafından Adil Öksüz bulunmuş değil. Değişik dedikodular çıkıyor, bazen Amerika'da olduğu söyleniyor. Biz titizlikle takip ediyoruz.

    İADE EDİLECEK Mİ?

    Yakalandıktan sonra tabi ki anlaşmamız var Almanya'da. Eğer yakalanırsa tabi ki iade sürecini başlatacağız. Taleplerimizi zaten iletiyoruz.

    Eğer Almanya Adil Öksüz'ü vermezse, bu sefer FETÖ'yü vermeyen ABD durumuna düşer. Şu anda ABD'de de bir hareketlenme var gerçi.

    ama Almanya olsun, diğer ülkeler olsun bu darbecileri, bu hainleri bize vermelidir. Yargıya teslim edilmelidir bu kişiler.

    Hem darbe yapacaksınız, 251 insanımızı öldüreceksiniz, sonra hiç hesap vermeden her yerde gezeceksiniz.

    Maalesef Yunanistan bu kişileri vereceğini söyledi. Burada siyasetçilerin vermek istediğini biliyorum. Fakat Yunanistan yargısına batıdan çok büyük baskı geldi. "Bunları Türkiye'ye vermeyin" diye.''

    Anadolu Ajansından flaş Adil Öksüz iddiasıAnadolu Ajansı'ndan flaş Adil Öksüz iddiası

    ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA’DA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

    Adil Öksüz'ün Almanya’da görüldüğü iddia edildiFETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’de kiraladığı bir evde saklandığı öne sürüldü.
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    Etiketler: Dışişleri Bakanı , Mevlüt Çavuşoğlu , son dakika , haberler
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